封測廠力成(6239)2022年2月份自行結算合併營收64.81億元，月減10.52%、年增11.23%。較上月減少主要是因為工作天數減少，2月仍寫下同期新高。力成財務長暨發言人曾炫章表示，毛利、獲利仍可望往好的地方發展，第一季營收有機會挑戰歷史新高紀錄，第二季逐步上揚，今年整體看起來也不錯。

2022年1月至2月份累計合併營收137.25億元，年增15.14%，呈現淡季不淡態勢。