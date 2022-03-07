《半導體》力成2月營收同期高 Q1戰新猷 15:282022/03/07 時報資訊 葉時安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 封測廠力成(6239)2022年2月份自行結算合併營收64.81億元，月減10.52%、年增11.23%。較上月減少主要是因為工作天數減少，2月仍寫下同期新高。力成財務長暨發言人曾炫章表示，毛利、獲利仍可望往好的地方發展，第一季營收有機會挑戰歷史新高紀錄，第二季逐步上揚，今年整體看起來也不錯。 2022年1月至2月份累計合併營收137.25億元，年增15.14%，呈現淡季不淡態勢。 《半導體》長科*前2月營收年增逾3成 Q1展望不變 《電子零件》台郡2月營收同期高 Q1產值估個位數年增 #2月 #力成 #2022年 #年增 #半導體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他股》八貫2月營收年增月減 全年營運續向上 12:182022/03/07 財經 《半導體》景碩2月營收寫同期高 法人續看旺後市 11:092022/03/07 財經 愛沃特、三井物產投資宏廣新技 04:102022/03/07 投資理財 不畏俄烏戰爭 技嘉 Q1營收續拚300億大關 04:102022/03/07 產業．科技 大陸新能源車熱 估銷售超500萬輛 04:102022/03/07 焦點新聞 T1聯盟》蔣淯安生女後手感超級旺 再獲單月MVP頭銜 14:402022/03/07 體育 《半導體》外資喊話無效 世芯-KY慘跌停 10:582022/03/07 財經 《半導體》頎邦2月營收續寫同期高 前2月增4.24% 14:392022/03/07 財經 工商社論》從台積電發展看台灣產業的未來 04:102022/03/07 財經要聞 《金融股》國泰金2月認列俄債預期信用損失26億元 中長期持續減持 07:572022/03/07 財經 亞德客-KY2月及前2月營收雖創同期新高 7日股價卻跌破900元 11:452022/03/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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