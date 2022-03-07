根據越南官方資料，2022年前兩個月入境的國際旅客年增近72%。其中，經由空運方式來的最多。同時，來訪遊客中以亞洲人最多，比例超過6成。

越南政府表示，從過去幾年來的前兩個月，2021年最慘，國際旅客僅2.8萬人，2022年稍好一點有4.9萬人。不過，遠不及2019與2020年的308萬以及323萬。

絕大部分國際觀光客至越南，還是選擇飛機方式，陸運其次、海運則最少。2022年元月與2月期間，亞洲旅客最捧場，比例占66.5%；歐洲第2為20.6%，美國大概在1成左右。