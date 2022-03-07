全台最熱血賽事－HBL高中甲級籃球聯賽歷經四個多月激鬥，將於3月12日及13日在台北小巨蛋迎來最終決戰，冠軍球隊即將誕生。創見資訊號召全台球迷熱情應援，參加Facebook留言活動，就有機會獲得限量總決賽門票、紀念隨身碟、外接式硬碟等好禮，陪伴球迷們紀錄更多美好回憶。

創見資訊連續11年贊助HBL賽事，全面力挺籃球體壇新星，每年皆提供紀念隨身碟與運動毛巾給進入複賽球隊，鼓勵所有奮鬥不懈的球員，今年亦號召全台球迷一同關注總決賽，舉辦「熱血應援，看球賽抽好禮」活動，球迷們只要到創見Facebook官方粉絲團留言參加活動，就有機會獲得紀念隨身碟與外接式硬碟。

此外，於3月8日至11日，在創見資訊光華門市消費滿新台幣3,000元，即贈送限量HBL總決賽門票，讓熱情球迷前進台北小巨蛋見證冠軍隊誕生的榮耀喜悅。

創見資訊身為台灣25大國際品牌，長期挹注資源協助台灣青少年運動發展扎根，積極為台灣體壇栽培明日之光，除了贊助HBL籃球賽事外，還包括黑豹旗全國高中棒球大賽、排球、啦啦隊等多項高中賽事，並贊助「偏鄉棒球種子計畫」，致力培育偏鄉少棒球員，迄今已連續八年榮獲教育部體育署「體育推手獎」肯定。未來將延續初心、善盡企業社會責任，推動國內各項青年體育運動，鼓勵青年球員勇敢築夢、勇不放棄。