台北一名已婚中年大叔阿山（化名），竟偷吃年僅18歲的學生妹小芸（化名），阿山妻子發現後，怒向兩人提告求償100萬元。法官勘驗兩人來往信件，阿山寫道「下車前欲罷不能，依依不捨的吻，造成堵車，差點警察要取締而吻個不停的吻」，認定兩人有不正當交往，而小芸年紀甚輕、社會經驗有限，遭阿山欺瞞離婚，應為可信，因此僅判阿山得賠妻子30萬元。可上訴。

根據判決書，阿山與妻子結婚20多年，育有兩名子女，某次帶孩子看醫生時，因為要錄醫囑，開啟手機錄音程式忘了關，放在阿山車上，湊巧錄到阿山與小芸的對話，因而懷疑丈夫外遇。

之後陸續蒐證發現發現兩人往來書信、飯店電子發票證明聯、汽車旅館加時券等證據，且小三竟然只有18歲，怒對2人提告求償100萬元。

阿山認了出軌，但辯稱與妻感情不睦，2018年已經分居，互不干涉對方生活，認識小芸時他自認婚姻搖搖欲墜，因此謊稱已經離婚，才進而交往成為男女朋友。陳女也辯稱，她在2020年底與程男認識，只是一般朋友，從未發生性關係，知道對方有女兒，但阿山說自己已經離婚，生活完全如同一般單身男子。

台北法院審理發現，阿山坦承與陳女是男女朋友，兩人會在旅館過夜，總是會有親密接觸，且曾寫情書給小芸「至於我喜歡的每一點，今天先說第一點。也就是很打動我的一點，妳的吻。早上睡惺忪的吻，小別後雀躍不已的吻，尤其是下車前欲罷不能，依依不捨的吻，造成堵車，差點警察要取締而吻個不停的吻」。

小芸也寫信阿山：「你是我的愛人兼導師」、「最近莫名好想好想你，在你陪我過夜後，總要好幾天才能習慣沒有抱抱睡，真的好喜歡你睡在我旁邊的感覺」、「我再也不要當負責人了，真的不喜歡玩活動，只想天天跟寶貝在床上活動」。

法官認定兩人有不正當交往，但小芸年紀甚輕、社會經驗有限，遭阿山欺瞞離婚，應為可信，因此僅判阿山得賠妻子30萬元。可上訴。