1名在小7打工的陳姓男大生，在交友軟體上認識1名女國中生，小美（化名），2人見面後便火速發展成男女朋友的關係，在交往的1個月內，陳男竟和未滿16歲的小美趁打工時，在超商休息室內發生2次的性行為，前後總計發生6次關係，但小美事後發現陳男竟然背著她劈腿，整個情緒崩潰，遭學校老師發現後通報，法院審理後依妨害性自主罪判有期徒刑6月。

據判決書指出。陳姓男子於109年9月間，使用網路交友軟體GOOD NIGHT認識1名面貌交好的國中美少女小美，2人見面後火速展開交往，明知小美是14歲以上未滿16歲之女子，但仍按耐不住自己的慾望，2度和小美在超商休息室發生性行為，更在夜時偷偷帶小美前往南寮漁港看海，在自家車上及摩鐵等地，1個月內就6度愛愛。

事後小美發現正值青壯年期的陳男，不只和她發生性關係，疑似有其他女朋友，自己則是小三的身分，情緒崩潰，每天淚流滿面的和朋友傾訴，學校老師察覺有異，訊問下驚覺小美失身，便依規定通報新竹市政府。

新竹地院受審後，考量兩性關係仍處於懵懂之狀態，對於性行為之智識及決斷能力尚未成熟，難與一般成年人等同視之，而且考量陳男無任何前科，又是個半工半讀學生，故給予減刑。

法官表示，陳男因為一己私慾，而對未滿16歲的小美發生性行為，造成其身心健全發展造成危害，且一直到開庭前，始終未獲的小美的原諒，故依刑法227條《對於十四歲以上未滿十六歲之女子性交罪》判有期徒刑6月。