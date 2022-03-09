北市男子徐宗霆2020年間藉口拍攝音樂專輯封面，邀約在手機交友軟體「TINDER」上認識的小模拍照，卻讓小模在他住處喝下摻有FM2的熱巧克力，迷昏小模後性侵，甚至還企圖「走後門」對女方肛交。台北地院9日依加重強制性交罪，重判徐男10年徒刑。

檢警調查，徐宗霆（36歲）自稱從事音樂創作，與被害人透過網路認識後，2020年1月2日請她幫忙拍攝音樂專輯封面，被害人不疑有他，於是在當天下午前往徐男北市大安區租屋處，喝下幾口徐男提供的熱巧克力就陷入沉睡。

後來因被害人當天晚上男友及其家人相約用餐，徐男性侵過程中，被害人男友恰好來電，驚覺自己怎麼全裸跪趴在床上，徐男則站在她身後，立刻怒火中燒質問，徐男還恬不知恥地回稱︰「嗯哼！」氣得被害人馬上叫男友接她回去，報警提告。

被害人男友供稱，當時接到女友時，女友全身昏沉無力。徐男則辯稱，案發當天他確實有提供熱巧克力，但過程與被害人聽音樂、聊天一個多小時，氣氛相當好，發生性行為是你情我願。但被害人尿液被驗出FM2成分，下體也採得徐男DNA，法官據此認定徐男犯案，依法重判。