女星熊熊（卓毓彤）長相姣好又有G罩杯身材，被封美胸女神；近日她在節目分享感情觀，自認敢在另一半面前做自己，但無法忍受男友在她洗澡時「過度排泄」，因為又要重新洗一次。

熊熊最近作客節目《同學來了》，坦言戀愛時不會在意被男友看到素顏、大口吃飯的模樣，但還是有一些點無法跨過，「比如說我在刷牙，他（男友）突然進來要大便，這個我不行，或是我在洗澡，他在那邊尿尿我真的是會大爆氣，因為這樣要再重新洗一遍。」不過，若是刷牙時，男友在旁邊尿尿倒是可以接受，總而言之，「排泄太過頭或是放屁」就是她戀愛的雷點。

熊熊繼續解釋不是不能放屁，而是有些男生會故意放屁給女友聞，某一任男友就是這樣，忍不住大翻白眼抱怨：「明明可以在外面放屁，他硬要蓋上棉被之後，然後露出微微的斜笑掀一角，就很臭！還覺得自己很幽默！」熊熊力勸所有男性朋友，就算和女朋友關係再緊密，還是要保持一定的界線，免得玩笑開過頭造成反效果。

大S近日閃婚20年前舊愛，成為大眾熱議的話題，熊熊也發文說「20年很浪漫…超猛」，不過她並不留念每任前男友，開玩笑地表示：「對我來說…我的每個前任都是鬼來電」。事實上，熊熊曾在節目中自揭常遇到渣男，不只2年前遭惡意流出性愛影片，某任男友還曾背著她跟女性友人嘿咻，逐漸看淡感情，但還是想要有小孩，目前正在存國外借精生子的錢。