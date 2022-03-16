不少伴侶透過同居「試婚」互相磨合，確認適合才會步入婚姻。而一名女網友分享，她最近剛與男友展開同居試婚的生活，結果男友昨日洗完澡後欲言又止，一問之下男友的回應讓她忍不住笑喊，「真的是直男。」

女網友今（16日）在爆料公社App匿名公社發文分享，她與交往多年的男友開始同居試婚，兩人初次同住屋簷下，而男友昨日洗完澡後，躺在床上敷面膜盯著一臉有話想說，還坐立難安。

原PO表示，她好奇男友究竟怎麼了，詢問對方「有事要說嗎？」而男友聞言便緩緩地說「我想幹妳可以嗎？」超直白又滅情趣的提問，讓原PO瞬間噴笑，直說自己「是不是交到直男型男友？」

原PO上網分享與男友同居試婚的故事。（翻攝自爆料公社App）

文章曝光後，立刻逗樂大批網友，不少網友表示，「炫耀文」、「太可愛了吧」、「笑翻+1」；還有網友霸氣教學，建議原PO男友想壞壞時不需要提問，直接動作就是真理。

實際上，所謂「直男」一詞，起先是在形容異性戀的男性，後被網友延伸形容傳統中較理性，想法單一與直線，缺乏感性的男性族群，還有網友衍生出更多詞語戲稱此類型的男生，包括「鋼鐵直男」、「直男癌」等。