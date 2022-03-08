俄烏戰爭持續延燒，歐美各國有意禁運俄羅斯石油加強經濟制裁，油價創下近14年新高，使得全球股市受到重挫，台股昨（7日）大跌逾550點，台積電摔至576元，美股周一也慘跌近800點，台積電ADR更是暴跌5.49%，價格跌破100美元至99.29美元，整體狀態顯得相當不穩定。至於投資人該如何面對台股後市，統一投顧董事長黎方國表示，目前整體盤勢氛圍保守，建議投資人採取高現金比例，持股以高殖利率、低本益比等防禦性概念股為主。

【1】外資大逃殺 台股重挫 寫6大紀錄

俄烏二度停火協議告吹，美歐研擬禁運俄羅斯石油加大制裁手段，停滯性通膨危機蠢蠢欲動，台股7日終場收17,178點，大跌557點，一舉摜破半年線及年線，寫下六大紀錄，包括：外資單日賣超創史上次高、投信連24買及官股券商單日買超金額雙創新猷、指數大跌創史上第八大跌點、新台幣匯率大貶創近11個月新低，及台積電成外資最佳提款機，市值失守15兆元。

【2】連24日買超逾677億 投信頂鋼盔 搶救11檔大兵

俄烏戰火不斷，股市哀鴻遍野，台股7日重摔逾550點，惟投信護盤意志仍堅，不僅單日買超金額衝上「史上第三高」，更自元月21日來連24日買超逾677億元，改寫連買金額之冠，後續將挑戰2007年寫下的「連26買」紀錄。南亞、統一超搶先獲得投信連26日買超，成「戰火下明燈」，土洋籌碼「大亂鬥」，投信認養股動見觀瞻。

【3】新台幣爆量重貶1.35角

俄烏愈打愈凶，美股科技股領跌，全球股市一片綠，台股7日跳水狂洩3.15％，外資啟動大逃殺，匯出近20億美元，讓新台幣跟著重摔，上演股匯雙挫行情。新台幣終場收在28.25元的近11個月新低，單日貶值1.35角，為逾一周最大跌幅，總成交量更飆出史上第七大的34.875億美元，也是近13年單日最大量。

【4】加碼金額創新高！ 官股券商急護盤 買超近168億

外資7日在集中市場賣超823.72億元，刷新歷史次高紀錄，僅次於2021年2月26日的944億元，若加上賣超上櫃14.19億元，合計賣超837.91億元；代表政策動向的八大官股券商，與外資展開對作，積極加碼買超167.68億元，締造史上最大單日買超紀錄。

【5】航母級主權基金 大賣台積

新加坡、挪威主權基金等近兩年大舉持續調節台積電，外資持股洩洪，7日再賣超5.9萬張，總持股已驟降至74.13％，創2011年11月28日以來新低。法人指出，從美國開始政治干預台積電那一刻起，「航空母艦對台積電已開始轉向」。