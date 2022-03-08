採草莓不用再彎腰了！？為提升草莓產量及減少病蟲害，農委會桃園區農業改良場近年來配合草苺產業轉型發展，積極投入高架栽培相關技術研發，可有效提升單位面積產量，對照土耕栽培約可增產1.5倍。

桃園場表示，近年來配合草苺產業轉型發展，積極投入高架栽培相關技術研發，包括選育適合高架栽培的新品種，以及開發適合草苺高架栽培的介質、養液管理技術與優質安全生產方式，除可提高單位面積產量，葉兼具容易保持田區清潔衛生及減少病蟲害發生等優點。

桃園場表示，草苺具有連續結果及根系淺之生理特性，介質選擇、養分控制及水分管理皆為重要栽培成功與否的關鍵，介質建議以泥炭土為主成分介質，並與適當比例之珍珠石及發泡煉石搭配使用，具有產量及品質提升效果；而高架栽培具有增加單位面積種植株數優勢，選用最適介質及養液處理下，可有效提升單位面積產量，對照土耕栽培約可增產1.5倍。

桃園場指出，草苺高架栽培技術在日本、荷蘭、美國等國家都已開發成功及並應用，其栽培特色包括降低傳統高勞力栽培模式的人工成本、有效提升作業效率30~50％以上、縮短田間作業時間等。

此外，利用自動化設備適時進行水分及養分調控，使植株生長快速提早採收，增加早期收益，也因為高架栽培果實懸掛空中，通風良好，果實未與塑膠布接觸，與傳統栽培相較，可降低果實腐爛率，並增加果實硬度，提高果實品質。