COVID-19疫苗從去年中開始接種迄今，花蓮縣內仍逾1.5萬65歲以上的長者尚未施打疫苗，占65歲以上人口28％，衛生局調查發現，其中44％擔心疫苗產生副作用為最大宗，因而連結民政體系，啟動「護老計畫」，鼓勵及協助長者接種疫苗，提高疫苗覆蓋率。

花蓮縣內65歲以上長者人數約5萬9034萬人，衛生局依戶籍和接種資料比對，統計至上月11日止，發現從未接種疫苗人數為1萬5888人，占65歲以上人口28％；若分開統計65至74歲及75歲以上，分別為8559人（占同年齡人口25.1％）及7329人（占同年齡人口32.4％）。

衛生局長朱家祥表示，為了解長輩未接種疫苗原因，啟動「護老計畫」，連結民政體系，透過問卷調查，挨家挨戶關懷長者，了解65歲以上長者未接種新冠疫苗的原因，並給予相關衛教及協助，而花蓮也是全國唯一全面展開調查的縣市。

據調查結果，65歲以上長者未接種原因以「擔心接種副作用」最多，佔44％、其次為「籍在人不在」12％、「親友不建議」8.9％、「卧床／行動不便」8.5％、「疫苗不信任」4.9％、「交通不便」0.7％，及「其它」21％。於「其他」中的原因呈現多面向，較多為年老或衰弱、疾病因素、醫生不建議施打及需人協助等。

衛生局指出，該問卷調查自上月15日至上月28日止，共完成1萬5676份問卷，回收率高達98.7％，扣除3次以上拜訪未遇、住院或住機構、居住國外及失蹤等，有效問卷數共1萬3316份，占回收問卷84.9％

衛生局表示，透過問卷調查及鼓勵長者接種疫苗後，有意願接種人數為773人，佔有效問卷人數比率為5.8％，其中65至74歲及75歲以上長者分別為415人（6.5％）及358人（5.2％）。針對75歲以上非居家照顧服務，且有意願施打疫苗長者，將由地方村里鄰長、村里幹事或衛生所保健志工陪同至衛生所接種疫苗，以解決長者無人陪同、行動不便問題。