等不及了！來台會大S 具俊曄唯一航班時間出爐 15:252022/03/08 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 具俊曄9日來台，唯一航班時間出爐。（翻攝IG） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 具俊曄明奔台見大S！跨國情侶入境受阻？ 指揮中心解套曝未來開放時間 訂閱影音： 中時新聞網 藝人大S宣布再婚，對象為20年前的男友、前韓團「酷龍」成員具俊曄。儘管非本國籍人士目前無法入境，不過中央流行疫情指揮中心表示，若來台辦理訂婚、結婚等事宜，可採「人道方式」處理，提前為具俊曄解套。 具俊曄證實將於9日搭機來台，完成機場採檢、入境隔離程序後，即可與愛妻見面。根據桃園機場官網，9日從首爾仁川機場來台的航班共8班，其中7班為「客機載貨」，只有1班載客，韓亞航的OZ-711班機（與BR-2147共用班號），表定11點30分降落。 大震撼！大S宣布再婚 新郎是韓團「酷龍」具俊曄：將來台蜜月 具俊曄明奔台見大S 指揮中心2字為他解套 「酷龍」具俊曄單身原因曝 曾落魄到東大門賣衣 #具俊曄 #大S #酷龍 #再婚 #來台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保密到家！大S充滿「戀愛腦」昨晚才告知家人閃婚 S媽當下氣炸 11:452022/03/08 娛樂 大S愛得轟烈！曾捨身段倒追 「舊愛」藍正龍大方祝福 12:512022/03/08 娛樂 大S閃婚舊愛具俊曄 占星師曝塔羅密碼 ：速配指數高於汪小菲 14:502022/03/08 運勢 柯P祝全天下女人「像大S找到真愛」 下一句最重要：電話不要換 15:542022/03/08 政治 大S昔「剝蝦論」又被挖出 網急問：具俊曄會剝蝦嗎？ 16:152022/03/08 生活 大S宣布再婚 大陸網友全嚇傻：破鏡重圓中年版？ 09:242022/03/08 娛樂 大S認再婚 新婚尪「酷龍」具俊曄 1通電話神復合 09:392022/03/08 娛樂 大S再婚小S早知姊姊戀情？ 上月記者會怕說漏嘴急封口 09:542022/03/08 娛樂 大S閃電再婚舊愛具俊曄 「預言家」小S回應了 11:022022/03/08 娛樂 大S閃嫁具俊曄 韓國媳婦前輩天心曝甘苦：這點覺得尷尬 15:522022/03/08 娛樂 大S新婆婆昔怨兒懶「魚刺要人挑」認想抱孫 網虧大S：恐沒蝦可吃 15:512022/03/08 娛樂 大S閃婚前男友具俊曄 S Hotel改名？飯店回應了 10:072022/03/08 生活 「酷龍」具俊曄萬年單身原因曝 曾落魄到東大門賣衣 11:482022/03/08 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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