具俊曄明奔台見大S！跨國情侶入境受阻？ 指揮中心解套曝未來開放時間

藝人大S宣布再婚，對象為20年前的男友、前韓團「酷龍」成員具俊曄。儘管非本國籍人士目前無法入境，不過中央流行疫情指揮中心表示，若來台辦理訂婚、結婚等事宜，可採「人道方式」處理，提前為具俊曄解套。

具俊曄證實將於9日搭機來台，完成機場採檢、入境隔離程序後，即可與愛妻見面。根據桃園機場官網，9日從首爾仁川機場來台的航班共8班，其中7班為「客機載貨」，只有1班載客，韓亞航的OZ-711班機（與BR-2147共用班號），表定11點30分降落。