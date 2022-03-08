歐付寶(6878)預計3月17日登錄興櫃，是繼第一家在2015年取得金管會核發電子支付營業執照並開業的公司外，也是首家登錄興櫃的電子支付公司。歐付寶成立於2011年，目前資本額7.26億元，主要股東為集團母公司歐買尬(3687)持有36.18％，集團員工及親屬持有53％，策略投資人有振樺(8114) 、兆豐創投、玉山創投、國票創投、台達資本等。

歐付寶行動支付服務提供最多元收付款方式，如微信跨境收款、台灣國內線下商家POS掃碼支付、QR CODE掃碼付款、線上電子商務付款、以及時下受直播實況主熱愛使用的斗內（贊助）模組。

歐付寶目前為業界支援最多縣市政府路邊停車繳費、以及各大公立及私人停車場相關支付收費，並且提供台電、台北市水費、各項規費線上繳納等，App還有內建「55688台灣大車隊」叫車及支付等服務，日後將跟更多電商及企業合作，內嵌更多的服務內容。此外，遍佈全台的大型連鎖商店如全家便利商店、萊爾富、OK超商、美廉社也均可使用，並為首批進入台灣中油支付體系，讓民眾可更便利地完成加油付款。

在金融業務方面，歐付寶已取得金融機構代碼397，使用者可透過全台所有銀行帳戶與歐付寶會員進行跨機構轉帳，於任何金融機構只要指定收款行代碼為歐付寶397，個人收款帳號則為手機號碼，公司收款帳號則為統一編號，即可進行即時轉帳。除此之外，公司亦與台灣各主要銀行均有專線連接，會員可綁定全台99％以上銀行所發行信用卡進行付款。

歐付寶擁有金融科技研發能力，目前已取得兩項發明專利，能應用於各式交通運輸及支付場景，並可為商家進行量身訂做專用套件，如捷運進出掃碼付款系統，就算使用者於站內失去訊號無法連線，也能順利出站、實體店或電子商務掃碼結帳系統模組、會員綁訂自動繳費扣款等第三方應用模組等等，以滿足商家各項支付情境需求。

同時，該公司取得金管會跨境支付許可，於歐付寶註冊並完成申請後，即可使用跨境收款業務，公司並計畫與更多國際支付合作界接後，可大力協助國內廠商積極拓展海外市場。於去年6月底電子支付管理條例修法完成後，即有多家國際金融機構、金融科技新創公司洽談跨境小額匯兌及電商收付款等業務。