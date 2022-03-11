心肺復健物理治療師，從旁指導患者進行跑步機復健。（梧棲童醫院提供）

65歲楊姓男患者，因末期腎臟病定期在童綜合醫院接受血液透析治療，去年年底又進行了冠狀動脈繞道手術，術後因心肺功能不佳而開始進行心肺復健治療，進行3個月後，從原本只能運動不到10分鐘時間，明顯進步到可以持續運動20分鐘以上，身體體能明顯變得更好。

童醫院心臟外科主任吳清文說，患者因罹患高血壓多年導致心臟肥厚，去年底因三條冠狀動脈阻塞，由他進行冠狀動脈繞道手術，從患者腿部擷取三條大隱靜脈血管後，繞過阻塞的血管進行吻合移植，術後就恢復心臟正常血流供應。

吳清文指出，但因患者本身洗腎術後體能比一般人差，心肺功能恢復緩慢且不佳，為讓患者早日重拾正常生活，特會診復健醫學部陳貞伶醫師，希望儘早進行心肺復健。

陳貞伶醫師說，經她進行評估後，確認患者心肺功能差導致攝氧量低，所以容易出現疲勞、精神差與失眠等情形，給予適切的心肺復健醫囑，由物理治療師開始至床邊進行復健，在加護病房時先讓患者在床上進行腳踏復建，從躺著腳踏開始，而後坐著腳踏，進步到可站在床邊進行腳踏。

患者轉至普通病房與出院後，讓患者至心肺復健室進行腳踏車與跑步機等復建，三個月下來，患者也從原本無法持續運動十分鐘，進步到可以持續運動20分鐘以上；精神、體力與睡眠品質都明顯變好，大幅改善生活品質。

陳貞伶醫師強調，心肺復健是對於罹患心臟或肺臟疾病的病患，針對不同病況與體能訂定個別心肺物理治療運動訓練，給予非藥物與非侵入性的治療方式，有氧運動為主，再輔以肌力與胸腔呼吸訓練，經由專業物理治療師的指導下進行，每周進行復健訓練2-3次，術後三個月皆有健保給付。