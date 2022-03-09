新生代鮮肉男神朱軒洋在公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》和蔡淑臻大談姊弟戀，不僅羞澀獻上自己的第一次，暖萌模樣也融化許多人。最新預告再公開朱軒洋截然不同的一面，飾演乩童的他上空身穿肚兜、手拿法器，完美揣摩池王爺的動作、腳步和眼神，專注模樣讓一旁的張再興都不禁懷疑：「他是不是真的起乩了！」

年僅22歲的朱軒洋2020年以電影《下半場》入圍台北電影獎最佳新演員和男配角，隔年再以電視劇《天橋上的魔術師》入圍金鐘男配角，演技備受肯定的他，這次在《村裡來了個暴走女外科》又打開全新戲路，挑戰高難度的乩童角色。最新「暴走村民篇」預告中，朱軒洋翻白眼直盯前方，接著瘋狂敲桌搖頭，一舉一動都像極真正的乩童。朱軒洋自曝當時真有感覺來了：「那天賴孟傑導演叫我盯著池王爺看，看著看著就覺得有點想吐，然後就順著那個感覺做出那些動作。」

海裕芬、楊麗音、鮑正芳飾演暴走村民。（公視提供）

飾演暴走村民的鄭志偉質疑飾演小劉醫生的蔡淑臻。（公視提供）

導演賴孟傑透露那場戲其實是即興演出、沒有走戲，全劇組配合著朱軒洋的動作走位，沒想到原先很緊張的朱突然說自己感覺來了：「中間突然身體蠻不舒服的，當時就像起乩的感覺，做我想做的事情和之前想好的動作。」賴孟傑看了起雞皮疙瘩，一喊cut更是全場拍手叫好，本身有起乩經驗的張再興在旁對戲都大讚朱軒洋詮釋很好：「要模仿神明不是件簡單的事，他有抓到人神合一的精髓，並發展出自己的風格。」

預告中飾演村民的楊麗音、鄭志偉、張再興對於專業的醫療科學有所存疑，反而堅信神明符水、傳統民俗療法可治百病，朱軒洋演出池王爺的乩身負責守護村民的信仰，他坦言一開始讀本便壓力超大：「不知道怎麼詮釋這個角色，甚至要在廟裡面這麼多神明面前起乩，真的很緊張！」

他特別感謝劇中飾演桌頭的張再興傾囊相授：「他選在王爺生日的時候帶我到台南宮廟見習，同時間有許多乩童起乩，就能發現每個人都有自己不同的方式。」張再興說：「乩童最重要的是表情及眼神的揣摩，還有乩童與桌頭的默契配合，朱軒洋當下真的把自己想像成神像的感覺。」《村裡來了個暴走女外科》共計10集，即將在5月7日起每周六晚間九點於公視播映。