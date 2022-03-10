許多人心情不好就想吃甜點療癒身心，但滿足口腹之慾的同時，又擔心不忌口會害體重直線上升。對此，營養師程涵宇表示，只要把握3個時間點吃甜食，就能讓糖好好代謝，不怕變胖。

程涵宇在臉書PO文指出，每當心情沮喪時，吃甜點確實會有被安撫又療癒的感受，這是因為當我們吃甜食時，血糖上升、胰島素出來工作，能讓血糖進入細胞，胺基酸也更容易進入腦部幫助血清素合成，同時刺激大腦釋放讓人愉悅的化學物質「多巴胺」，讓我們產生幸福感。

程涵宇接著指出，只要在以下3個時間點吃甜食，身體會自帶燃脂效果，讓糖好好代謝，不必擔心會發胖：

▍早上

身體代謝在早晨最旺盛，燃脂力高，加上早上進食最能抑制誘發身體飢餓、刺激食慾的荷爾蒙「飢餓素」，此時食用甜點，不僅能享有多吃的好處，還能降低日後吃甜食的慾望。

▍運動後

若是運動或健身強度高，運動後2小時內吃甜食，其實最不容易胖，此時肌肉的胰島素能有效將醣引導至肌肉內儲存。

▍餐後

餐後來份甜點再幸福不過，但其實還有意想不到的好處！正餐所吃進的蛋白質和膳食纖維能減緩胃的排空速度，延緩飢餓感，加上能降低食慾的腸泌素也會在此時分泌，此時吃甜食最能滿足口腹之慾，且不易過量，也能減少和意志力對抗的問題。