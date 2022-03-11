今天是311東日本大地震11週年，副總統賴清德今表示，朋友需要時給予援手，對於朋友幫助心存感激，這是台灣走向國際，一再展現的良善價值。

賴清德指出，當時日本遭逢挑戰衝擊、災後漫長的重建之路，台灣人民展現溫暖友誼，以真摯堅定的情誼，建立兩國「台日友好」的緊密起點。

他說，這11年間，兩國彼此協助救災、捐款及互贈物資，在挑戰下互相扶持。面對國際疫情的考驗，台灣捐贈口罩、血氧儀和製氧機等醫療物資，日本也援助台灣共六波、累積420萬劑的疫苗，是雙方深厚的情誼與夥伴關係，守護了彼此的安全。

他說，國際局勢轉變的當下，雙方友誼充滿了關懷與溫暖，台灣同感珍惜。

他表示，相信在未來，台、日雙邊關係會越來越緊密，並在堅實友誼的基礎下，深化經貿、農業、文化、災防等各方面交流，成為彼此互惠互助的重要夥伴。

他說，期待國際疫情趨緩之時，台、日之間能自由來往，以行動實現台日友好的精神，相信國人也非常期待，有機會再見到日本的好朋友。