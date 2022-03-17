台灣山地原住民部落由於地處偏遠，城鄉教育資源有著嚴重落差，偏鄉原住民族學童不僅在學習資源、多元教材等方面較難取得，身心發展及才能培育也較缺乏關注與適切資源的介入，造成學童在學習能力、學習意願與學習成就上陷入惡性循環的困境。至善透過長期細膩的陪伴，看見每個孩子的需要，發現他們的優點，陪著他們認識自己，認同自己的價值，在有尊嚴及平等的環境下成長，建構自立生活基本技能，邁向自主自立，回饋社會。

2000 年諾貝爾經濟學獎得主詹姆士‧赫克曼（James Heckman）的研究顯示，5歲以下弱勢幼兒若接受高品質教育計畫，幼兒未來在學習成果、健康、社會行為與工作表現上，能產生每年13％的投資報酬率。

至善基金會認為，陪伴孩子長大的這條路，不在廣度，而在深度。至善的服務原則是根據孩子的需求，納入文化與環境思維，讓原住民兒少在不同發展階段，獲得適性的陪伴與照顧，今天邀請藝人炎雅綸擔任愛心大使。

至善基金會執行長洪智杰說，盼號召大眾關注偏鄉孩子在孩子的不同階段給予關鍵資源和支援。《台灣陪你長大計畫》所募得款項將用於幼兒照顧、兒童陪伴以及青少年陪伴三大面向。