高雄市擁有充足的日照資源，市府積極推動低碳能源的應用推廣，為鼓勵民間建築物設置太陽光電，今年度總補助經費達1500萬元，補助5類建築物，15日起開始接受民眾申請，補助金額每峰瓩(Kw)從6000元~1萬元，高雄市工務局指出，太陽光電屋頂的設置，除可達到良好隔熱效果，降低室內溫度之外，同時具提高屋頂結構安全效益。

高雄市工務局局長楊欽富表示，2011年共協助高雄市民完成建置2030kw的太陽光電系統，未來20年可協助高市供應約5187萬度的電力回饋，並依據經濟部能源局的再生能源躉售費率計算，累計將有3億元左右的躉售獲益。

目前高雄市區新推出的大樓與透天案，頂樓設置太陽能板的綠屋頂模式逐漸常見，高雄市工務局指出，本年度補助對象，分為獨棟、出租屋頂之公寓大廈、連續相連3棟（含）以上、連續相連5棟（含）以上及都市危險及老舊建築物加速重建條例的建築物，每一申請案最高補助金額以20萬元為限。同一申請人如果有多案申請補助，累積最高補助金額以新臺幣30萬元為上限。

圖說：高雄市建築經營協會理事長呂萬卿指出，光電板可遮風避雨與發電回售台電，每年積少成多，省下數千元甚至上萬元不等的電費。(記者張雅雲攝)

工務局表示，一般住家屋頂可設置9峰瓩(KW)太陽光電板，補助金額每峰瓩(Kw)從6000元~1萬元，裝置費用大約花了63萬元，領取補助金額是5.4萬元，預計回收年限為9年，剩下11年的發電為淨賺收入。

高雄市建築經營協會理事長呂萬卿指出，綠屋頂除了可避免民眾私自搭建鐵皮屋違建，光電板也可遮風避雨與發電回售台電，每年積少成多，省下數千元甚至上萬元不等的電費，同時也利於室內降溫，具備節能減碳功效。