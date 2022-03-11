中視、三立外景實境《綜藝玩很大》近期推出為期10集的全新企劃，將在本週決戰宜蘭進入最終回，這次節目加入5位固定班底，包括坤達、小刀、威廉、何美和紀卜心，每個人個性鮮明討喜，加上為團隊努力拚搏不服輸的個性，深受許多觀眾喜愛！節目前往全台各地體驗在地文化，拍攝推廣短片，更是贏得超高的評價，日前播出本季倒數第二集，收視成績告捷，不但穩坐週六有效收視冠軍，35-44歲的數字更達到2.50的好成績！

製作單位在宜蘭最後一站也下足猛藥，內容祭出了泥巴田枕頭戰，全員濕透狼狽不堪，還要在雨天跑湖闖關，畫面中看到團員帶淚奔跑、集體崩潰，即使到最終戰，依然不減熱血和拚勁！這次更特別在官方粉絲團，舉辦預測本季贏家活動，湧入大批粉絲參加，超過5000則留言灌爆網頁，更紛紛留言希望全員續留下一季，希望藉由投票活動，讓大家能夠參與其中，為支持的隊伍加油！