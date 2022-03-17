有「醫界王陽明」之稱的賴弘國梅開三度，上個月證實將與交往1年的女友Alice結婚，目前女方肚皮有喜，寶寶預產期就在8月，不過雙喜臨門的賴弘國，近日卻流出一段穿手術服、突崩潰跪地的影片，意外掀起外界討論。

賴弘國結束與趙筱葳（Ivy）、阿嬌（鍾欣潼）婚姻後，他在上個月證實，將與空姐出身、現在從事科技業的女友Alice結婚，目前Alice肚中已懷有身孕，寶寶預產期就在8月，賴宏國梅開三度又即將升格當爸，雙喜臨門的他日前卻在IG曬出崩潰短片。

只見他身穿手術服走出辦公室，賴弘國走起路來搖搖晃晃，最後靠著牆壁崩潰跪下，賴弘國還寫下：「剛打開台股app的me（我）。」原來，賴弘國心情低落是因為股市，有別於他平時正經、專業的形象，這回賴弘國罕見貼搞笑影片，也讓外界看到他私下活潑、幽默的一面。

賴弘國曬搞笑影片。（圖／取材自賴弘國Instagram）

其實，賴弘國相當保護妻子，至今都沒有公開愛妻的長相，但據傳Alice有一頭長髮和高挑身材，且長相還神似女神安心亞，而賴弘國帶女友去挑婚戒時，他已準備50萬的預算，不過Alice只選了價值5萬的款式，賴弘國好奇問「為什麼不選（其他款式）？」但Alice則認為，簡單的好看，還要他不要浪費錢，也讓賴弘國直誇準老婆樸實、不浪費。