氣質女星高圓圓擁有俏麗顏值和氣質仙氣，儘管已升格當媽，依舊是著名的女神代表，也是廠商、廣告爭相邀請的寵兒，不過高圓圓日前以一襲白色露香肩禮服出席代言活動時，身旁的主持人伊璐卻也穿同樣白色削肩的貼身洋裝，引發網質疑女主持是要搶高圓圓鋒頭，對此，伊璐也在小紅書發長文回應了。

高圓圓日前以一襲白色抹胸、露香肩禮服出席代言活動，巧的是，身旁的主持人伊璐也穿同樣白色削肩的貼身洋裝，她手臂不只有華麗的珠鍊設計點綴，洋裝的貼身設計更是讓伊璐前凸後翹的S曲線全都露，讓目光不知道要看代言人高圓圓還是活動主持人。

高圓圓和主持人剛好都穿白色禮服。（圖／取材自微博）

伊璐服裝和高圓圓「撞衫」，也引發網酸她服裝喧賓奪主、搶鋒頭，對此，伊璐也在小紅書以發長文回應，她一開頭就求饒：「別罵了」，伊璐強調，禮服是品牌方選定的，「真的沒有跟明星比美的意思」，至於網質疑她邊主持邊「凹造型」，伊璐則說：「可能主要是我平時身材管理和現場體態管理沒做好，因為工作長期穿高跟鞋，是有骨盆前傾的問題，加上工作時要應對各種各樣的情況，所以注意力分散掉了，小肚肚沒吸起來」。

伊璐也分享，高圓圓私下相當親切，讚她大氣、溫柔而且有禮貌，「我們交流的時候，她時常會看著我的眼睛，走之前還跟我說謝謝，我整個被再次圈粉」，大讚高圓圓是真女神無誤。