義大利藍姓富商與詹姓空姐爭女案，台灣法院更一審將監護權判給男方，男方則跨海指控詹女違反保護令、涉準略誘等罪，北檢今再度續查；詹女今出面回應，3月14日女童就會被交付回義大利，她仍會在這幾天盡全力想辦法，最後崩潰坦言「如果沒辦法留下女兒，希望她在義大利能好好生活，長大後再回來看我」。

據ETtoday報導，詹女今對外回應「到了法院裁定的交付日期3月14號，還是會把女兒交出去，但如果孩子不想離開…我也沒有辦法」，她說剩下3年仍未盡全力讓女兒留在台灣，「如果沒辦法留下女兒，希望她在義大利能好好生活，長大後再回來看我」，而女童早在去年9月就向父親表達不願回義大利，但父親直接暴怒掛電話，至此就再也沒有聯繫女童。

詹女說，她也曾試著透過對方律師傳話「即便不開心也要跟孩子聯絡，這樣的方式對小孩來說太殘忍」，仍未獲得回應；如今女兒寫信給總統引發各界關注，藍男竟質疑她是發動媒體攻擊，嗆她「1個只有8歲的小二女生怎麼可能寫信給總統。」她則回應「你們都太小看小孩了」。

詹女強調3月14日交付日當天若女兒真的不想回去，她會緊緊抱著女兒，嘗試各種方法讓女兒留在台灣。藍男指控詹女違反法院保護令、謊稱女兒護照遺失，申請補發後強行把女兒帶回台灣，認定詹女違反保護令、準略誘罪；北檢二度不起訴，高檢署再度發回，11日北檢傳喚詹女續查，以釐清其中疑點。