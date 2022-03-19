美食外送崛起，不少人覓食也漸漸用APP取代自行覓食，但外送員們也時常接到各種光乖陸離的單而崩潰不已。一名外送員接獲4萬元的披薩單，PO出送貨照引發熱議，讓網友們都笑翻。

LALAmove的女外送員在臉書《外送員的奇聞怪事》PO出照片，表示同事接到了一張4萬多元的披薩單，只好開出廂型車外送，司機送到快崩潰。透過照片可以看到，箱型車後座椅子躺平，披薩與可樂塞滿了整輛車，披薩更是「頂到肺」，直接疊到車頂。

有客人點了4萬多元的披薩，塞滿整台廂型車，讓網友笑翻。(圖／外送員的奇聞怪事)

網友們看到後全笑翻：「少說幾百個，就算一次做好，送到的時候也應該幾乎都冷了XD」、「感謝他還有良心，不是叫熊貓或吳柏毅」、「如果是熊貓或吳柏毅，應該可以看到大車隊XD」、「好險不是惡搞，不然這些都要自己吞，吃到吐」、「這一個人送也太強了」、「勇哉~四萬多現金單？連提款取餐都很不方便」、「台灣的外送市場從來就不缺奇葩」、「還以為是要送去賑災」、「一輩子沒看過這種單」。

還有人分析，根據金錢來推算，這單至少有超過200個披薩：「到底給誰吃」、「這給整棟公司都吃不完吧」。