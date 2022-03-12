剛領完薪水就弄丟！一名網友外出經過宜蘭某條鄉間小路，意外發現地上都是千元鈔票，還有一個薪資袋，撿起來一看發現上面寫著袋子的擁有者為「仁哥」，總薪資為65415元，看到這大筆金額，原PO立刻將錢送到派出所，心想失主肯定很著急，引起網友熱議，後來失主也將錢領回。

一名網友在臉書社團《宜蘭知識+》發文表示，經過某個偏僻的鄉間道路時，發現沿路散落著許多張「藍色小朋友」，緊接著就在路上找到一個薪資袋，袋子上只寫著「仁哥」兩個字，底下還註明薪資為65415元。

該網友指出，損失這麼多的薪水，想必失主肯定很著急，因此他迅速將錢與薪資袋送到當地的派出所。「掉錢的朋友，別慌！錢已幫你送至公正派出所。」並將此消息發布在網路上，希望認識「仁哥」或仁哥本人看到可以快去領。

外出經過某條小路，在地上看到多張千鈔與薪資袋。（圖／翻攝自宜蘭知識＋）

不久後，原PO也更新貼文說「感謝大家熱心協尋失主，派出所來電通知失主已領回。」貼文曝光後引發網友熱議，吸引上萬人朝聖，不少人留言大讚「台灣最美的風景是人」、「有你真好，辛苦賺的錢掉了，失主肯定很心急」、「好人拾金不味，值得讚許」、「好人會有好報的」。