再嗆蔣萬安是「街頭小混混」 蘇貞昌：是可忍孰不可忍

行政院長蘇貞昌昨(11日)赴立院接受總質詢，面對303大停電，立委蔣萬安逼問「敢不敢承諾不再大停電？」蘇拒絕承諾，還暴怒牽拖蔣家；對此，蔣萬安回應，蘇比喻不倫不類。而今(12日)蘇貞昌則是再度回應，講這樣也是蔣家，講那樣也是蔣家，台灣人都不能有意見？他的曾孫子來跟我談民主，你想想看這是什麼樣的時空精神錯亂。

蘇貞昌今出席嘉南大圳水圳綠道早上舉行啟用典禮，會前受訪表示，面對蔣家台灣人實在是精神、時空錯亂，他的曾祖父要我們反攻大陸，他的祖父跟我握手時，一再告誡我們這些年輕領袖，要切記三不，到他的爸爸當立委質詢我時，一再主張三通，想想看，講這樣也是蔣家，講那樣也是蔣家，台灣人都不能有意見？他的曾孫子來跟我談民主，你想想看這是什麼樣的時空精神錯亂。

蘇貞昌進一步說，昨天有人以立院國會殿堂上的禮儀的小是非來評斷，但如果從台灣人70幾年來歷史長河的大是非，我何嘗不是講出台灣人的心聲，昨天答詢時整體來看，應該可以看到整個前段，我費盡口舌、一直耐著性子要好好解釋說明政府作為等等，「但是如果國會殿堂變成街頭小混混，只有一再地『你不敢』還要加台語『你毋敢』，如果這樣是可忍，孰不可忍」。