經過99日的封館煎熬，洛杉磯道奇12日立即簽回了王牌左投柯蕭（Clayton Kershaw）。大聯盟官網報導，季外取得自由球員身分的柯蕭與道奇簽下1年合約，外界曝光金額為1700萬美元（新台幣4.8億），還有額外激勵獎金，目前已在安排體檢。總教練羅伯茲（Dave Roberts）先前表示「無法想像在道奇春訓看不到柯蕭。」

去年11月，柯蕭在合約結束後沒有獲得「合格報價（1年1840萬美元）」，他是道奇唯一符合資格但未獲得報價的球員，引起外界關注，因為這是他生涯首度進入自由市場。外界分析若沒取得報價，其他球隊就更容易簽下柯蕭（不用補償選秀權給道奇），這是道奇的好意，增加柯蕭談判的空間，也可以看成道奇對他的健康沒把握。

柯蕭上個球季10勝8敗、自責分率3.55是菜鳥球季以來最差，最後因肘傷缺席季後賽，他的前一個合約是3年9300萬美元。季外也傳出他尋求加盟遊騎兵，他本來就是德州達拉斯的人，現在有4個小孩，被認為可能返家就近照顧家庭。現在柯蕭肯定會在洛杉磯多留1季了。

再過幾天就是柯蕭34歲生日，今年將是他效力道奇第15個球季，他在IG貼文「我們回來了。」預計道奇先發投手輪值還有伯勒（Walker Buehler）、烏瑞亞斯（Julio Urías）。正陷入性侵案調查的包爾（Trevor Bauer）將在春訓首周繼續他的有薪假。