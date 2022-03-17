今天聯盟有多支球隊啟動簽約交易，最令人震撼的莫過於勇士重炮弗里曼(Freddie Freeman)前往道奇，而其實還有幾筆操作相當有可看性，其中藍鳥交易換來明星三壘手查普曼(Matt Chapman)，費城人則簽下紅襪當家重炮手席瓦伯(Kyle Schwarber)，兩支球隊的未來都令人期待。

Wednesday morning brought the action!



Blue Jays reportedly acquire 3B Matt Chapman from A's for 4 prospects, per @jonmorosi. https://t.co/sj8ymNZ4gD pic.twitter.com/XjRYr4hN1W — MLB (@MLB) March 16, 2022

藍鳥與運動家進行交易，前者送出1名右投手、2名左投手、游擊手Kevin Smith，換來運動家明星三壘手查普曼，而後者很明顯在進行重建的動作，他們已經在休賽期陸續送走先發強投巴西特(Chris Bassitt)、一壘手歐森(Matt Olson)，如今換掉查普曼並不讓人意外。

藍鳥休賽期間送走野手西曼(Marcus Semien)，但換到查普曼後補強了三壘位置，打線仍相當堅強，由小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)、畢薛特(Bo Bichette)、史普林格(George Springer)、小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)、赫南德茲(Teoscar Hernandez)組成，先發投手也很有深度。

而費城人則完成當家打者哈波(Bryce Harper)的心願，先留住主力中外野手艾瑞拉(Odubel Herrera)，今天再以4年7900萬美元(約台幣23億)簽下席瓦伯，這位重炮在季中才轉到紅襪，先前效力國民，曾在去年6月當中的13戰累積12轟，締造史上首位第一棒13戰敲12轟球員。