迎接庫茲馬、波普兩名前湖人奪冠隊友回到湖人主場，「小皇帝」詹姆斯這次絕不客氣！詹皇12日全場投25中18，含三分球投9中6，攻下全場最高50分，外加7籃板、6助攻，帶領地主湖人122比109輕取巫師，也終止2連敗，這是詹皇生涯第14次得分破50。

儘管詹姆斯上半場貢獻17分、5助攻與3籃板，蒙克也拿12分，可惜湖人守不住巫師穩定火力，特別是替補上場的八村壘，半場投5中5，含三分球2投皆中，攻下13分，搭配基斯普特11分，上半場結束，巫師以59比52領先地主湖人。

詹姆斯第3節如同猛虎出閘，個人單節進帳19分，甚至包含連拿10分，簡直把巫師防守當作空氣，也幫湖人一舉超前，前3節結束，湖人反以89比82領先；湖人末節換成里夫斯、荷頓塔克兩名小將挺身而出，更把領先擴大到兩位數。

詹姆斯接下來開始主導戰局，不僅得分很快突破40大關，更上演強行上籃進球且製造犯規，讓他不禁大聲怒吼慶祝，也讓現場觀眾情緒高漲，甚至最後1分14秒投進三分球，他的得分來到50分，湖人也領先到18分，比賽勝負已定。

湖人除了看詹姆斯的得分秀，蒙克也拿18分、4助攻與3籃板，荷頓塔克15分，里夫斯12分，不過湖人此役末節又把韋斯布魯克冷凍在板凳席上；巫師以庫茲馬23分、7籃板及3助攻表現較佳，基斯普斯21分，波爾金吉斯14分、14籃板。