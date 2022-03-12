正陷入性侵案調查的道奇投手包爾（Trevor Bauer）上個月傳來好消息，洛杉磯檢方調查5個月之後，因為證據不足而宣布刑事不起訴。然而大聯盟仍有可能將包爾禁賽，他們與球員工會達成共識，包爾將於春訓熱身賽首周（14日至19日）維持有薪假，等待聯盟的最後判決。

簡言之，包爾在網路網路認識一名女子，兩人兩度見面發生關係，女子要求包爾在床上「粗暴一點」，包爾照做，結果她受傷了，反過來控告包爾。根據包爾律師Jon Fetterolf主張，該女子計畫摧毀包爾以詐取大筆金錢，其實是她多次主動要求包爾扼住她脖子、擊打她的臉。律師向當地警方要求手機通聯紀錄，以進一步揭發她的陰謀。法庭將於4月初舉行聽證會。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我對整件事不夠清楚，我不會完全否定他在春訓回歸的可能性。」去年6月底是包爾最後一次出賽，他在季後賽無法上場，導致道奇止步於國聯冠軍戰。但是包爾沒有被禁賽，投了半季照樣領到全額3800萬美元年薪，今年他還有4700萬美元年薪，並且可在球季結束後跳脫重簽。

大聯盟與球員工會對於家暴、性侵、虐童有特別嚴格的罰則，即使沒被法庭定罪也可能遭聯盟處分。如果大聯盟最後對包爾處以禁賽，外界預期他一定會提出上訴。