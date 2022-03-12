42歲的傳奇老英雄普侯斯（Albert Pujols）在去年道奇衛冕失利之後成為自由球員，但是他的職業生涯不會在封館之後黯然結束，外傳他還有機會簽下新合約。大聯盟記者Mark Feinsand推文爆料，至少有3支球隊向普侯斯招手，這是因為勞資談判的結果讓市場變大了。

普侯斯上季中途被天使隊買斷，打擊率僅0.198，但他以底薪轉戰道奇卻繳出優異表現，12支全壘打、38打點，打擊率0.254（對左投0.294）。當時普侯斯皆以一壘手和代打上陣，現在國聯全面加入DH指定打擊制度，打線的彈性更大，對於這類守備退化的大棒打者是利多。

《MLB Trade Rumors》分析，普侯斯做為老大哥，在球員休息室名聲頗佳，生涯累積679轟，他持續推進的紀錄也有助吸引球迷進場。不過他距離700轟還有一段距離，大概很難在1個球季達成，此外他距離超越貝比魯斯生涯2214打點也有點遠（普侯斯2150）。貝比魯斯的打點是史上第2，僅次於全壘打王漢克阿倫（Hank Aaron）的2297。

大聯盟官網稱讚普侯斯：「無論有沒有2022年球季，普侯斯的成就幾乎無人能及。」普侯斯去年球季結束後宣布要回家鄉多明尼加職棒打球，那是他生涯首次參加冬季棒球，暗示他還未打算離開棒壇。