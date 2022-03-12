大聯盟昨天宣佈勞資協議談妥，封館隨之解除，而聯盟各隊在去年12月初就沒有辦法進行自由球員簽約，現在總算可以大補特補，首先道奇留下了王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)，與他簽下1年1700萬美元合約，另外巨人則以2年4400萬美元簽下白襪明星左投羅棟(Carlos Rodon)，補上先發輪值最後一塊拼圖！

Left-handed starter Carlos Rodón and the San Francisco Giants are in agreement on a two-year, $44 million contract that includes an opt-out after the first season, sources familiar with the deal tell ESPN. — Jeff Passan (@JeffPassan) March 11, 2022

今天封館一解除各隊立即出手，目前高居自由市場最受矚目球員前10的柯蕭、羅棟下家定案，柯蕭續留道奇，羅棟則是前往舊金山，成為巨人先發輪值的最後拼圖，在去年11月底巨人放走王牌投手高斯曼(Kevin Gausman)，後者與藍鳥簽下5年1.1億美元大約(約台幣30億元)，讓球隊少了一張ACE，但巨人不甘示弱，搶下上季首度入選明星賽的羅棟。

這麼一來巨人先發五虎確定，將由韋伯(Logan Webb)、德斯可拉法尼(Anthony DeSclafani)、伍德(Alex Wood)、卡布(Alex Cobb)和剛加盟的羅棟所組成，這5人上季一共奪55勝，每位都有10勝以上實力，肯定讓聯盟打者畏懼。羅棟上個賽季共出賽24場，繳出13勝5敗自責分率2.37的成績，每局被上壘率0.96，132.2局能送出185次三振。

"They're going to need a 2nd season in a row of career years."



Former Marlins President @DavidPSamson on the Giants outlook for the season after adding Carlos Rodon 👀 pic.twitter.com/hhar88X6et — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) March 11, 2022

羅棟自2015年進入聯盟就待在白襪，7季共拿下42勝38敗，自責分率3.79，前兩季都拿下9勝，自責分率依序是3.75、4.04，後面四季一共只有11勝17敗，自責分率全部破4，2019、2020更加悽慘，自責分率高達5.19、8.22，眼看他的生涯不保，但上個賽季有如神助繳出驚人成績，除首度闖進明星賽，還於賽揚獎票選高居第5。