前陣子大聯盟主席佛雷德(Rob Manfred)發表了好消息，他對賽季如期開打表示樂觀，讓球員、球迷們看見希望，接著若勞資談判提早談妥，自由市場簽約就能恢復正常。而最近世界大賽冠軍勇士陣中傳出大消息，王牌一壘手弗里曼(Freddie Freeman)竟對球團報價不滿意！

Chipper Jones Said the Braves' Offers to Freddie Freeman 'Didn't Make Him Happy' and Doesn't Sound Optimistic About Him Returning https://t.co/fj2RT0FuQL pic.twitter.com/nREsGPnrP1 — Barstool Sports (@barstoolsports) February 16, 2022

弗里曼是勇士當家一壘手，擁有強悍打擊能力，球隊能獲得世界大賽冠軍他功不可沒，而季末成為自由球員的他曾表示最大願望仍是留隊，相信從2010年就效力勇士的他並不願意離開，不過最近據傳奇名將奇柏瓊斯(Chipper Jones)爆料，弗里曼對球隊報價並不滿意，可能離開亞特蘭大。

瓊斯去年以兼職身分擔任勇士打擊顧問，所以他的消息應該不是捕風捉影，有一定可信度，但瓊斯並未曝光勇士給弗里曼的詳細報價內容，只透過廣播節目說道：「勇士向弗里曼提出了一些報價，但並沒有讓他感到高興。」表示若其他球隊開出更優渥合約，弗里曼有可能會離開勇士。

而身為勇士傳奇打者的瓊斯希望弗里曼留隊，他說：「希望他考慮在勇士所留下的偉大成就，球隊能達成某種共識讓他回來，因為我最想看到他的球衣背號(5)在墨菲(Dale Murphy)3號和考克斯(Bobby Cox)6號之間。」看出瓊斯相當重視弗里曼。至於弗里曼離開可能去哪，之前就傳出洋基是潛在下家之一！