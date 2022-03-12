我國駐台前大使李應元因病過世，由其朋友、共事的僚屬合力編撰「李應元：牽手一生護台灣」出版，並在今天舉辦新書發表會，而副總統賴清德、前副總統陳建仁等人皆出席此次新書發表會。

發表會上透過一幅幅照片回顧李應元參與的重要時刻，更希望透過「李應元：牽手一生護台灣」一書留給大家緬懷與想念。

環保署署長張子敬說，該書花了很大的篇幅描述其在環保署任內，可見其在環保署投注的心力，李應元上任時是台灣空汙最嚴峻的時候，「有人光操作空汙就可以選上市長」，但他接連使用空汙基金改善，並加強汰換老舊柴油車、二行程機車、老舊鍋爐等，更推動空汙法修法，雖然因為空汙治理及選舉等原因辭職，但近年空汙持續改善，如濁水溪就算在去年乾旱也僅發生6次揚塵，「現在應該要還他一個公道」。

副總統賴清德說，接到此次邀請後心中不時浮出他的身影，「很常情不自禁流下眼淚」，心中感念的是他過去在體制外爭取民主運動，或是在體制內為台灣人民投入、為台灣拚命，感謝李應元傳承其精神、力量，共同守護這塊土地。