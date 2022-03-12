行政院長蘇貞昌11日赴立院接受總質詢，面對303大停電，立委蔣萬安逼問「敢不敢承諾不再大停電？」蘇拒絕承諾，還反嗆蔣萬安「你祖父沒反攻大陸」，而蘇貞昌今天(12日)受訪時又批蔣萬安是「小混混」，引發各界關注。對此，國民黨台北市議員徐巧芯列舉蘇貞昌過去的行為後直言，到底誰比較像小混混？「聽到街頭小混混 ，我還以為蘇貞昌是在自我介紹」。

徐巧芯今天在臉書上發文表示，蘇貞昌院長說，因為蔣萬安像個「街頭小混混」，所以自己忍無可忍。徐巧芯直言，「聽到街頭小混混 ，我還以為蘇貞昌是在自我介紹」。

徐巧芯指出，蔣萬安身為立委，詢問行政院長蘇貞昌電力發展的情況，要求政府給民眾一個承諾如果是街頭小混混，那請問以下的行徑算什麼？

1. 蘇貞昌欺騙保生大帝自己不會選第三次。

2. 民眾陳情反而被大力拍肩拍肚。

3. 蘇貞昌備詢時罵立法委員「你們不要臉」、「叫什麼叫」、「吵死了」，並經常拍桌叫囂。

4. 飆罵公務人員，問人家種什麼樹、有幾個停車位，但對自己的愛將丁怡銘犯錯卻要大家「給年輕人（40幾歲）一個機會」。

最後，徐巧芯也說，到底誰比較像小混混？

此外，蔣萬安今天也透過臉書反擊蘇貞昌，「蘇院長，您脾氣也發了，罵也罵了，可以好好處理用電問題了嗎？」立法委員在國會殿堂質詢，關心的是民生的用電問題，國人期待是您一字千金的承諾。但是您的發言，卻是酸民式的語言、不倫不類的比喻。這是沒有肩膀的院長、不負責任的政府，「蘇院長，您的發言恐怕連支持您的國人都失望了！」