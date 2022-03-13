台灣希望義工團發動230人次義工幫古坑鄉桂林村經濟弱勢的吳家完成便利屋，13日交屋送給吳家人，全體留下此行最後一張合照。（周麗蘭攝）

縣長張麗善（左）慰問吳碧雲女士。（周麗蘭攝）

吳家阿公舉大拇指謝謝台灣希望義工團。（周麗蘭攝）

三個大女孩看到煥然一新的房間很感恩。（周麗蘭攝）

古坑鄉桂林村一間70年木造老屋今年2月失火全毀，單親媽媽吳女士和父母、3個女兒流離失所，台灣希望義工團發動230人次義工在3天內幫她完成有4間房間、廚房、客廳的便利屋，今（13日）交屋，吳女士激動又感動，頻頻拭淚。

吳女士的丈夫18年前過世，她靠打零工扶養3小孩長大，如今各就讀高一、專二、專四，她同時照顧年邁的父母，不料二月間一個下午，木造老屋疑似電線走火，熊熊火勢吞噬一家6口的棲身之地，幸運的是全家人都在外面。

縣議員顏忠義得知吳家困境，尋求台灣希望義工團協助，該團理監事會現勘時，吳姓阿公哀傷看著住了一輩子的屋子變成黑炭無言以對，義工團5日、6日、12日發動230多名義工幫這戶人家搭建便利屋，短短3天內就完工。

義工團幫吳家搭建鋼骨結構的便利屋有4間房間、1間客廳、1間廚房，12日迅速安裝水電、裝潢完工，仔細擦拭過施工痕跡後把門關上，今（13日）交屋送給吳家才正式開門，吳家老人、小孩一見到新屋非常感動，吳女士擁抱義工頻頻拭淚。

吳家今天入厝，義工團幫忙煮湯圓，縣長張麗善、縣議員顏忠義、古坑鄉長沈勝騰出席賀喜，張麗善致贈吳家一個紅包，鼓勵吳女士繼續加油，也致謝義工們的善行。

台灣希望義工團理事長游瑞豊說，吳女士雖有打零工，但重建經費對她是天文數字，能夠幫這家人重新搭建安身立命的房子，大家感到欣慰。

他表示，吳家的便利屋約23坪大，考慮吳阿公、阿嬤年紀大需要可舒展的空間，也讓他們有社交的功能，客廳弄比較大一點，2周來動員230人次義工，總經費約90萬至95萬元。