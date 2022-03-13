人生起起伏伏，不可能什麼事情都一帆風順，面對危機時一旦處理不當，過往的努力很可能轉瞬間化為烏有，不過《搜狐網》運勢專欄就點名5大星座，最有本事扭轉劣勢，面對各種緊迫時刻，都能化險為夷。

▍雙子座

許多人面對緊要關頭，腦袋就會一片空白，不知道該怎麼辦，不過雙子座就不一樣了，他們從小就心智強大，遇到危機時能夠不慌不忙的尋找出解決方案，必且扭轉劣勢，而這一切全靠他們在關鍵時刻，自己能夠穩得住陣腳。

▍巨蟹座

巨蟹座崇尚慢活，在生活中顯得比較懶散，尤其是無關緊要的事情，他們通常能推就推，不過一旦遇到危機，他們就會打起12萬分的精神，越是在緊要關頭，越能急中生智，當所有人都像熱鍋上的螞蟻時，巨蟹早已想好該如何化解劣勢。

▍天秤座

遇到危機時，通常都是過往的執行方案已經行不通，畢竟如果可以的話，問題早就被解決了，而天秤座的厲害之處在於他們有魄力也有勇氣另闢蹊徑，嘗試其他不同的解決方案，並且成功扭轉劣勢，讓眾人刮目相看。

▍摩羯座

摩羯座總是與人為善，喜歡跟各式各樣的人打交道，因此累積了不少人脈和人緣。當遇到困境時，這樣的特點總能帶給摩羯座意想不到的幫助，因為在他們一呼百應的情況下，會有許多貴人朋友出面提點，解決問題的可能性就多一分，足以在關鍵時刻扭轉劣勢。

▍雙魚座

雙魚座喜歡學習新知，對於什麼事情都保有好奇心，並且在學習的過程中累積了豐富的經驗，所以在遇到緊要關頭時，他們會比別人更知道怎麼處理，也因為心裡有底，所以態度會比較鎮定，做出的決定和判斷都能有不錯的回饋。