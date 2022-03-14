行政院為遏止房價遭不當炒作，擬再祭出打炒房相關修法，針對炒作行政罰擬從原本最高500萬元，大幅提高到5000萬元。內政部長徐國勇今在立法院也證實，行政院正在進行《平均地權條例》的相關審核，本周四(17日)有望能夠進入行政院會，通過後就會送立法院審議。

據了解，行政院會最快周四拍板《平均地權條例》、《不動產經紀業管理條例》修正草案，全面限制預售屋及新建成屋換約轉售；並重罰炒作房價，如有意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利等不當炒作行為，違者最重可罰5000萬元。

徐國勇今赴內政委員會受訪時表示，行政院正在進行《平均地權條例》的相關審核，如果能夠很快地審核完成，也許本周四有機會能夠進入行政院會，通過後就會送到立法院審議。

徐國勇說，該草案是由國發會召集各個單位研議，所以不只是內政部，也包括財政部、中央銀行等相關部會都有在處理，這是內政部比較主責的法案，基本上他都尊重各個部會的意見，「在行政院整合以後，希望也許這個禮拜能夠趕快進來」。

徐國勇說，這次修法主要是遏阻預售屋相關的空單轉讓，這些可能構成「不是真正需要房屋的人、而是在炒作」行為，「我們在阻止炒作」，其實嚇阻力量都夠，因為還有「公平交易法」及其他相關的刑責問題，現在還在整合中，大家繼續研討。