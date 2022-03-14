李沐（左起）、杜政哲跟大鶴到普林斯頓育達高職進行校園座談。（華映提供）

電影《我吃了那男孩一整年的早餐》由《華燈初上》的金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，集合周興哲、李沐、宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）共同演出。李沐為了宣傳，與杜政哲和林鶴軒一起前往母校中山女中，受到學妹們有如英雄的歡迎，從吃貨學妹一秒變成偶像學姊，讓她直說學妹們真的太熱情了！

《我吃了那男孩一整年的早餐》票房目前順利突破7000萬大關，女主角李沐成功從類型劇中的邊緣少女轉換為可愛的吃貨學妹，證明了寬廣的演技，獲得影迷的喜愛。日前她與杜政哲和大鶴一起前往普林斯頓育達高職及她的母校中山女中進行校園座談會，分享個人生活體驗和演出趣事。李沐高中時期曾經參與社團班聯會，所以對學妹自我介紹時，特別說：「我是中山女中第25屆班聯會副主席李沐。」一說完立刻歡聲雷動，讓她受寵若驚。

李沐分享在中山時期認識的同學們都很勇敢追逐理想，鼓勵學妹們都很年輕可以拿出勇氣朝夢想前進。到了提問時間，氣氛也非常熱烈，不但追問李沐高中的戀愛經驗，也想問她如何維持身材，還有不少學妹看過《我吃了那男孩一整年的早餐》，對她示愛連連，還有想要報考表演相關科系的學妹跟她請教試鏡的秘訣。

電影中的一場重要的社團成果發表會，在普林斯頓育達高職拍攝，獲得校方大力支持，杜政哲與李沐和大鶴也特別前往育達，表達感謝之外，也和同學們分享在影視圈的工作心得及拍攝趣事。