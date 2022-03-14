警方發現中年婦人騎機車後載1名年約12歲女童到現場毒品交易。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市刑大偵六隊去年偵辦1起販毒案，追查40歲的王姓毒販，平日以販毒為生，收網當天循線埋伏，發現中年婦人騎機車後載1名年約12歲女童到現場交易，婦人進入屋內跟毒販購買安非他命後離開。警方當場逮捕王姓毒販及該名婦人，另循線追捕6名藥腳，全依毒品危害防制條例移送辦。

警方偵查時發現，王嫌平時以販毒為生，為逃避警方查緝，多利用手機通訊軟體與毒品上下游聯繫，並不定時更換手機與門號，且在通話完後將對話收回，避免對話外流，另王嫌大多會與藥腳約定至住處內進行毒品交易。

警方指出，王姓毒販相當狡猾，並透過直接從住處往下丟擲鑰匙給藥腳自行上樓購買毒品，或將毒品與乾燥劑混放等方式，躲避檢警查緝；警方現場蒐證時甚至發現有母親不惜帶著女兒前來購毒，顯見毒品殘害民眾之程度；法網恢恢，雖狡猾王嫌晝伏夜出，然經警方多月蒐證掌握王嫌犯罪行徑，見時機成熟一舉逮捕王嫌及7名藥腳到案。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵查第六隊經報請台中地方檢察署檢察官指揮，於日前至台中神岡及東勢等地，查獲王嫌涉嫌販賣第二級毒品安非他命，現場並起獲毒品安非他命、毒品吸食器等贓證物，另查緝藥腳7人到案，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送臺中地檢署偵辦並經起訴在案。

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