小S徐熙娣主持的《小姐不熙娣》自開播一個月以來，收視與口碑皆創下佳績，其中《小姐不熙娣》首集收視更是奪下當日綜藝節目類之冠，後續收視也屢開紅盤，網路節目《小姐不藏私》每集點擊率與話題也不斷創新高，每支影片平均有百萬觀看。

小S與派翠克在得知收視佳績後，開心的在錄影時與製作團隊一起開心慶功，感謝觀眾支持，時隔多年再次接下電視節目主持的小S坦言，「因許久沒做帶狀節目，一開始其實很沒自信，我本來還抱著不知會不會成功的心情，沒想到節目很受歡迎，而且是越來越好，讓我感受到自己還是很受到大家的喜愛，也很感謝大家的支持。」她表示即使錄影一整天也不會累，每次錄影都是抱著很愉快的心情，很常在錄製現場笑到落淚。

小S也透露她的婆婆比她很認真追每一集，還會大力稱讚說節目很好笑。好姊妹范曉萱更是忠實觀眾，不只邊吃飯邊追節目，還會熬夜一口氣看完二十集，「熙娣太好笑了！好有妳的風格，我好喜歡、好好笑。」小S表示希望未來有機會邀請過去常上《康熙來了》的固定來賓，「不僅有很多觀眾敲碗，自己也很想念他們，希望能有機會邀請來上節目。」