金門縣警局今天宣布，自3月21日起，平日周一至周五，上午7時30分至8時10分、下午4時至4時30分，管制車輛由民權路進入珠浦北路中正國小校門口前路段，車輛「只出不進」以確保學童安全。
警方說明，管制車輛除機車、消防車、救護車、警備車、工程救險車、公務車、中正國小教職員車輛及該路段住戶車輛外，其他車輛一律禁止進入，地區鄉親及接送學童家長務必配合管制。
中正國小一帶上、下學交通尖峰時段，人車爭道險象環生，楊鎮浯縣長日前親自主持現場會勘，決議採取必要管制措施。警方也將派員到場指揮。
金門縣警局今天宣布，自3月21日起，平日周一至周五，上午7時30分至8時10分、下午4時至4時30分，管制車輛由民權路進入珠浦北路中正國小校門口前路段，車輛「只出不進」以確保學童安全。
警方說明，管制車輛除機車、消防車、救護車、警備車、工程救險車、公務車、中正國小教職員車輛及該路段住戶車輛外，其他車輛一律禁止進入，地區鄉親及接送學童家長務必配合管制。
中正國小一帶上、下學交通尖峰時段，人車爭道險象環生，楊鎮浯縣長日前親自主持現場會勘，決議採取必要管制措施。警方也將派員到場指揮。
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