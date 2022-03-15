台中市環保局15日動員清除台灣大道一處推積雜物的金店面，依廢棄物清理法開罰6000元。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市環保局15日動員清除台灣大道一處推積雜物的金店面，依廢棄物清理法開罰6000元。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市中區興中街一棟出租套房大樓惡火造成6死6傷憾事，其中房東囤物妨礙逃生，燒出私宅雜物囤積問題，台中市西屯區台灣大道旁黃金地段的金店面，月租金喊到18萬元，何姓女房東卻淪為堆積雜物倉庫，附近鄰居抱怨招來螞蟻、老鼠、蟑螂，台中市環保局15日獲報後，一早展開清運，清潔隊員清出一袋又一袋的垃圾，環保局長陳宏益表示，今日依《廢棄物清理法》開罰6000元，還要輔導她清理，若繼續囤積不排除天天罰，罰到她改善為止。

「嚇死人！她還在屋內燒金紙！」鄰居說，興中街大火燒的大家心驚膽跳，看到這名富婆放著店面不出租，這處西屯區台灣大道四段一處的透天社區，這戶位在三角窗，坪數大約8坪的金店面，一名50多歲獨居何姓婦女，長年撿回垃圾，已從屋內囤積到屋外，連騎樓、地下室都不放過。

環保局今天動員清潔隊員到台灣大道這棟金店面清掃，居民紛表示，何女的媽媽就是在做資源回收，據了解何婦坐擁金店面，尤其又位在台灣大道，依當地房價行情不貲。

這間店面曾以月租金8萬元承租給一家通訊行，但傳出租約到期後喊要調漲，通訊行難以負擔即遷走，何婦不再出租即開始做資源回收變成鄰居厭惡的垃圾屋。

鄰居還指稱，向何婦勸說改善，還遭其惡言相向，最後改向環保局檢舉，希望改善維護生活安全，面對髒亂為鄰，加上日前興中街發生6死6傷大火，大家都視為不定時炸彈。

環保局指出，從2015年開罰高達30次，罰金破10萬元，但何婦未完全繳款，積欠罰金已移送執行署強制執行。