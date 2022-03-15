戴愛玲為新專輯《不想聽見的歌》造型大突破。（華納音樂提供）

戴愛玲新專輯《不想聽見的歌》打造新造型，令人眼睛一亮。（華納音樂提供）

「鐵肺天后」戴愛玲發行全新專輯《不想聽見的歌》，是她加盟華納音樂的首張專輯，她在造型及曲風上大突破，花了近10小時染了一頭亮眼白金髮，她直呼：「坐到屁股都麻了！」甚至因為擔心造型提前曝光，她也戴了將近一個月的假髮，就連過年期間回部落跟家人團聚也戴著假髮和帽子，表示：「連媽媽都沒看過我的真正的髮型。」她新造型今天正式曝光，她笑說：「很喜歡這次的造型，希望也給大家耳目一新的感覺！」

戴愛玲暌違3年，將發行第10張全新專輯，從挑歌、企劃到整體造型，都由她親力親為，她更嘗試寫詞，整張作品堪稱是她出道20年來參與度最高的一張專輯，戴愛玲說：「這次專輯很多『第一次』要獻給大家，希望能看見不一樣的我。」

在華納全新團隊的打造下，戴愛玲嘗試了從未有過的時尚淺金髮色，令人大為驚豔，此外，戴愛玲身上更配戴上來自義大利殿堂級珠寶品牌BUCCELLATI，造價更破千萬台幣，襯托出她獨一無二的天后氣勢。

在這次大突破的過程中，最讓戴愛玲印象深刻的即是將髮色染金，。她從早上11點一路在髮廊坐到晚上9點，10小時的時間將髮色漂白了三次，讓戴愛玲直呼：「染這個髮色要很有耐心，我真的坐到屁股都麻了。」笑說過程中一直想還可以做什麼消磨時間。看到最後的成果，戴愛玲也表示相當滿意。戴愛玲專輯《不想聽見的歌》將在3／24正式發行；同名主打〈不想聽見的歌〉於3／21搶先在HitFM首播。