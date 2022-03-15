國際原油期大幅回落，在台股交易的期元大S&P原油反1（00673R）股價觸底強彈，今（15）日收在9.2元、大漲7.1％，成交量也放大至近6.83萬張，較前一日大增逾五成；另二檔正向原油ETF-期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P（00642U）則各大跌15.02％及7.23％。

國際原油期貨上周五收高，西德州（WTI）與布蘭特（Brent）原油期貨分別上漲超過3％，因歐盟官員指稱需要暫停與伊朗核談判，目前沒有達成任何協議。

街口投信分析，隨著俄烏衝突升級，制裁俄羅斯有關的原油禁運，伊朗潛在供應增加，與阿拉伯聯合大公國呼籲OPEC+加快增產以平衡俄羅斯受制裁所造成的供應問題等議題圍繞，整週原油期貨價格呈現衝高回落。

街口投信進一步指出，隨伊朗核談判暫停，近期達成協議的機會正在降低，此前伊朗方面表示，其目前與美國在多個關鍵問題存在分歧。在美國對俄羅斯祭出制裁後，伊朗是重要填補原油缺口的潛在供應者，然就目前情勢觀之，伊朗短期出口原油抑制油價的觀點需要保守看待。

此外，俄羅斯與烏克蘭透過數次談判，訊息面透露雙方取得進展，談判似乎露出曙光，然需要觀察武裝衝突是否降溫，以及各國對俄羅斯原油制裁力度是否未進一步加大。

街口投信強調，在地緣政治風險變數猶存下，俄烏情勢發展仍是主導短期油價走勢的關鍵。