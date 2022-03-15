2022萬金石馬拉松20日開跑，新北市體育處17日至20日在新莊體育館舉辦賽前運動博覽會「GO派新北運動城市派對」，並於17日至19日提供跑友物資領取。展場設計以「循環利用」為概念，利用可回收重複使用的啤酒籃、棧板與漁網及布料，打造新北市的山海意象。

體育處表示，萬金石馬拉松滿20周年，今年的賽前運動博覽會特別以「運動玩家」、「生活風格」、「獨特文化」為主軸舉辦運動派對，邀請到衝浪、滑板、單車、機車越野等運動領域的達人玩家，展現各式各樣運動生活態度。

擁有26年滑板資歷的「滑板教父」王天麟，這次也將在新莊體育館搭設滑板場地，提供大小朋友體驗在地面滑行的樂趣。現場還設置各式運動補給、服飾配件攤位及互動體驗。

去年萬金石馬拉松，因其中一位肯亞女選手賽前確診，導致全部國外菁英選手都被居家隔離無法參賽，體育處長洪玉玲表示，今年參賽國外菁英選手有7位，已於2月26日入境，進行14天居家檢疫及7天自主健康管理，確保安全。