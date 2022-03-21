今年疫情漸緩，台北市政府延續往年傳統，26日將在圓山花博爭艷館舉行唯一結合在學生實習及就業博覽會，「『OKWORK‧學而實習之』職場體驗實習X就業博覽會」，求才規模創歷史新高，共251家企業，提供1萬4031個工作機會，最高月薪職缺高達12萬元。

北市勞動局長陳信瑜表示，此次就博會相當盛大，工作職缺破萬，平均月薪36k、時薪181元，上市上櫃企業超過70家，並有6成以上可提供給無經驗求職者的職缺，不管是年後轉職者就業、還是在學學生找實習職缺都找得到；且學生實習職缺皆有給薪，提供超過1300個職缺，給予平均月薪29k、時薪173元優渥薪資。

陳信瑜說明，隨著國內旅遊日漸興盛、5G時代來臨、電商購物潮、物流運輸業蓬勃，從本次參與企業可看出後疫情下的產業變化，這次前3名產業以「住宿餐飲業」75家、「製造業」64家及「批發零售業」30家最多。

根據去年就業與僱用意向調查，應屆畢業生最想進入的行業中，「出版影音及資通訊業」為第一，是近5年統計以來首次躍升第一，也在本次活動中開出無經驗可職缺，包括數位內容編輯專員、數據分析專員、軟體／設備工程師等數位時代中的新興熱門職缺。

「最高薪資開出12萬元！」陳信瑜指出，這個職缺是智鈦星平台開出的「前端開發工程師、Android、iOS開發工程師及Web／APP測試開發工程師」；第二高薪開出10萬元，有4家企業為順豐速運「快遞員」；南西設計「建築設備技術管理人員」、海霸王餐廳「餐廳高階主管」、「連鎖餐飲主廚」；科定企業「建築規劃設計師」等，7萬元以上高薪共開出172個工作機會。

時下具發展潛力的半導體及能源產業，包括元晶太陽能、南亞電路、欣興電子及景碩科技，各開出超過200個工作機會，展現年後積極徵才的用人需求。上市上櫃公司包括友達光電、路易莎、遠雄航空、潤弘精密等71家企業。

陳信瑜分析，去年北市大學院校應屆畢業生中，有4成7的應屆畢業生在畢業前開始找工作，有6成6的應屆畢業生在學期間有實習的經驗，而全台唯一提供職場體驗實習平台就在臺北青年職涯發展中心（TYS），不僅結合青年實習、企業參訪、職涯諮詢、名人講座等職涯及就業服務，在110年與210家企業合作提供超過3500個實習職缺。

北市就業服務處表示，此次實習就業博覽會，當天招攬36家知名企業、超過1300個實習職缺，包括台灣微軟、華碩、勤業眾信、春水堂及台新銀行等企業，實習職缺保障實習生薪資、勞健保及資深輔導人制度，並提供實習期間的專業資源及關懷。