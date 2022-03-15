前民進黨立委郭正亮驚傳被威脅開除黨籍？時常與郭正亮談政經時事的「宅神」朱學恒14日與資深媒體人黃暐瀚探討俄烏戰局時突然爆料「郭正亮被人威脅要開除黨籍」。對此，黃暐瀚驚訝反問「最近喔？他怎麼都沒講？他會承認嗎？」，朱學恒說，他不好意思講，但已邀請他15日晚上來自己的直播節目。

宅神14日邀資深媒體人黃暐瀚上臉書直播，探討俄烏戰爭及台北市長選戰，在閒談中，宅神突然向黃暐瀚爆料「你知不知道郭正亮又被人威脅要開除黨籍？」，黃暐瀚驚訝反問「最近喔？他怎麼都沒講？他會承認嗎？」

宅神說，他不好意思講，但他14日晚上會來自己的直播節目。黃暐瀚說，你要幫他爆料對不對？他會承認嗎？宅神說「他一定會說，那些小朋友啦」

黃暐瀚笑稱「上次吳子嘉也說不可能，後來還不是被幹掉了？」宅神說，吳子嘉講話經常不準嘛！黃暐瀚接著表示，「吳子嘉是《美麗島電子報》董事長，郭正亮是副董事長，董事長都走了，副董事長還能安心上路嗎？」宅神感慨表示，「一門忠烈」。