日本21歲女偶像岸みゆ（Miyu）是女團「#babababambi」成員之一，她擁有超可愛的身高145公分，甜美嬌小外貌讓她從出道就擁有不少粉絲；近期Miyu闖進寫真領域，大尺度展現美胸翹臀，曬出戲水拍攝花絮，全身上下在水中搖晃震動的畫面，讓網友看了都快噴鼻血。

Miyu還在當模特兒時期，曾在TikTok分享當時金髮造型吃烏龍麵的影片，沒想到創下驚人觀看次數，獲得高討論度外，更讓她被現在的經紀人看上，打電話問她有沒有意願當明星；之後Miyu在2020年1月加入女團「#babababambi」，一出道就因145公分嬌小身高萌暈粉絲們。

近期Miyu發行首本寫真集，大方在IG和推特上分享內頁和拍攝花絮，沒想到在甜美嬌小的外貌底下，有著超雄偉雙峰和飽滿蜜桃臀，一系列穿著不同款式的比基尼清涼照，好身材全現形；其中Miyu在浴缸裡戲水的影片，趴跪的姿勢相當誘人，美胸和翹臀在水裡搖晃震動，也讓網友看到都暈了。