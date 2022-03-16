32歲楊姓男子16日凌晨酒後與人發生衝突，對方拿出預藏小刀對他胸口刺去，當場血流如注，行凶者見狀也駕車逃離現場，屏東警方獲報後過濾路口監視器，找到21歲賴姓男子，詳細犯案原因仍在釐清中。
現場目擊民眾指出，屏東市華盛三街凌晨一群人正飲酒，突然爆出爭吵聲，一人從包包取出1把小刀，朝一男子胸口刺殺，隨後駕駛自小客車逃離現場。
身中刀傷的楊男被送往屏東醫院急救後仍宣告不治，警方隨即調閱路口監視器，循線找到逃至高雄的賴男，目前正在警局製作筆錄，釐清犯案動機。
32歲楊姓男子16日凌晨酒後與人發生衝突，對方拿出預藏小刀對他胸口刺去，當場血流如注，行凶者見狀也駕車逃離現場，屏東警方獲報後過濾路口監視器，找到21歲賴姓男子，詳細犯案原因仍在釐清中。
現場目擊民眾指出，屏東市華盛三街凌晨一群人正飲酒，突然爆出爭吵聲，一人從包包取出1把小刀，朝一男子胸口刺殺，隨後駕駛自小客車逃離現場。
身中刀傷的楊男被送往屏東醫院急救後仍宣告不治，警方隨即調閱路口監視器，循線找到逃至高雄的賴男，目前正在警局製作筆錄，釐清犯案動機。
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